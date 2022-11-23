Кресси сделал больше всех двойных ошибок в 2022-м, Медведев стал пятым

32-я ракетка мира Максим Кресси стал лидером сезона по количеству двойных ошибок. За 63 матча он сделал 482 двойных.

По данным Tennis Abstract, двойными закончились 9,5% всех подач Кресси и 25% вторых.

Топ-10 прошедшего сезона по двойным ошибкам выглядит так:

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе