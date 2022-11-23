Кресси сделал больше всех двойных ошибок в 2022-м, Медведев стал пятым

Теги ATP Марин Чилич статистика Диего Шварцман Феликс Оже-Альяссим Даниил Медведев Александр Бублик Денис Шаповалов Эмиль Руусувуори Максим Кресси Ботик ван де Зандшульп Хольгер Руне Теннис

32-я ракетка мира Максим Кресси стал лидером сезона по количеству двойных ошибок. За 63 матча он сделал 482 двойных.

По данным Tennis Abstract, двойными закончились 9,5% всех подач Кресси и 25% вторых.

Топ-10 прошедшего сезона по двойным ошибкам выглядит так:

  1. Кресси – 482 в 63 матчах;
  2. Александр Бублик – 368 в 63 матчах;
  3. Денис Шаповалов – 318 в 57 матчах;
  4. Феликс Оже-Альяссим – 255 в 83 матчах;
  5. Даниил Медведев – 251 в 69 матчах;
  6. Ботик ван де Зандшульп – 239 в 66 матчах;
  7. Хольгер Руне – 231 в 72 матчах;
  8. Эмиль Руусувуори – 208 в 71 матче;
  9. Диего Шварцман – 192 в 57 матчах;
  10. Марин Чилич – 173 в 56 матчах.

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