Кресси сделал больше всех двойных ошибок в 2022-м, Медведев стал пятым
32-я ракетка мира Максим Кресси стал лидером сезона по количеству двойных ошибок. За 63 матча он сделал 482 двойных.
По данным Tennis Abstract, двойными закончились 9,5% всех подач Кресси и 25% вторых.
Топ-10 прошедшего сезона по двойным ошибкам выглядит так:
- Кресси – 482 в 63 матчах;
- Александр Бублик – 368 в 63 матчах;
- Денис Шаповалов – 318 в 57 матчах;
- Феликс Оже-Альяссим – 255 в 83 матчах;
- Даниил Медведев – 251 в 69 матчах;
- Ботик ван де Зандшульп – 239 в 66 матчах;
- Хольгер Руне – 231 в 72 матчах;
- Эмиль Руусувуори – 208 в 71 матче;
- Диего Шварцман – 192 в 57 матчах;
- Марин Чилич – 173 в 56 матчах.
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