Новак Джокович: «Победа на итоговом турнире еще важнее, учитывая обстоятельства, через которые прошла моя команда, семья и я»

21-кратный чемпион «Больших шлемов» оценил свои результаты в прошедшем сезоне после победы на итоговом турнире .

«Конечно, очень приятно и радостно, учитывая, что этот год очень неудачно начался в Австралии со всеми вытекающими отсюда последствиями. Поэтому, как я уже сказал, учитывая обстоятельства, через которые прошла моя команда, семья и я, эта победа еще важнее, но я понимал, что я не один. Я чувствовал большую поддержку от своего народа, от Сербии.

Это был лишь вопрос времени, когда я найду баланс и обрету оптимальную игровую силу, чтобы выйти на пик и начать показывать свой лучший теннис. В середине сезона мне это удалось, я выиграл , а после «Уимблдона», кажется, проиграл только один матч. Это был потрясающий конец сезона, лучшего исхода я и пожелать не мог.

Я по-прежнему очень мотивирован и заряжен играть в теннис на таком уровне, и я очень рад, что смогу вернуться в Австралию и сыграть на своем самом успешном «Большом шлеме». Там посмотрим.

До этого интервью я, наверное, 1000 раз говорил об этом сезоне и о том, насколько он необычный. Не буду повторять то, что большинство людей, следящих за теннисом, уже знают. Да, просто это большое облегчение и удовлетворение. С нетерпением жду пары недель отдыха. Я очень рад, что удалось закончить год на позитивной ноте».

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