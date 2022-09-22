Федерер о будущем тура: «Теннис в безопасности. Всегда будут новые суперзвезды, и Алькарас – одна из них»

20-кратный чемпион «Больших шлемов» высказался о и будущем тенниса.

«Я внимательно за ним наблюдал и на , и в течение всего года. Это фантастика.

Я всегда говорил, что в теннисе всегда будут новые суперзвезды, и он одна из них. Есть яркие игроки.

То же самое было, когда ушли Пит [Сампрас] и Андре [Агасси]. Люди думали: «Ну, и что теперь? «Шлемы» все время выигрывают разные парни».

В итоге были одни и те чемпионы на протяжении многих лет: Новак, Рафа, я, Маррей и Стэн.

Когда появился я, этого тоже этого не ожидали. После ухода Сампраса был небольшой спад. Что же дальше? Но появился я, а потом пришел Рафа. А потом Новак, Энди, все вместе.

Внезапно возник этот прекрасный состав, мы выигрывали все турниры 10 с лишним лет, и почти никто больше не мог ничего выиграть. Как будто крупные турниры были на замке.

Думаю, и болельщикам было интересно за нами наблюдать, и я уверен, что некоторых, конечно, огорчит мой уход, но, опять же, всегда будут новые замечательные игроки.

Наш тур позволяет рассказывать невероятные истории, поэтому я знаю, что теннис в безопасности, и уверен, что появятся новые невероятные суперзвезды».

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