91-летний Ник Боллетьери опроверг сообщения о своей смерти: «Я все еще жив и здоров»

91-летний Ник Боллетьери сделал заявление после информации о его смерти.

«Хочу заверить всех, что вопреки тому, что вы, возможно, слышали, я все еще жив и здоров.

Мало что может надолго усмирить этого старого итальянца. Со мной моя семья, ко мне приходит много гостей, и это меня очень радует!» – написал Боллетьери в сторис инстаграма.

Накануне дочь основателя академии IMG сообщила, что ее отец находится при смерти.

Агентство IMG вырастило Курникову с Шараповой и рулит теннисом. А еще работало с папой римским, Тэтчер и Горбачевым

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