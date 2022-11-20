Рууд впервые вышел в финал итогового турнира и закончит сезон в топ-3

Теги ATP ATP Finals Андрей Рублев Каспер Рууд Теннис

Четвертая ракетка мира Каспер Рууд обыграл Андрея Рублева в полуфинале итогового турнира ATP (6:2, 6:4).

Рууд второй раз в карьере выступает на итоговом. В прошлом году он дошел до полуфинала и уступил Даниилу Медведеву.

Норвежец закончит сезон в топ-3 рейтинга. В понедельник он гарантированно обойдет Стефаноса Циципаса, а если выиграет турнир, то и Рафаэля Надаля, став №2.

За титул Рууд поборется с Новаком Джоковичем. Серб ведет 3:0 в личных встречах.

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