Рууд впервые вышел в финал итогового турнира и закончит сезон в топ-3

Четвертая ракетка мира обыграл в полуфинале итогового турнира (6:2, 6:4).

Рууд второй раз в карьере выступает на итоговом. В прошлом году он дошел до полуфинала и уступил .

Норвежец закончит сезон в топ-3 рейтинга. В понедельник он гарантированно обойдет , а если выиграет турнир, то и Рафаэля Надаля, став №2.

За титул Рууд поборется с Новаком Джоковичем. Серб ведет 3:0 в личных встречах.

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