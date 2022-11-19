Бушар об отношениях: «Я бы точно не хотела встречаться с кем-то из мира тенниса. Большинство моих друзей с ним не связаны»

Бывшая пятая ракетка мира Эжени Бушар поделилась взглядом на отношения.

«Я бы точно не хотела встречаться с кем-то из мира тенниса, потому что тогда был бы перебор, теннис без остановки.

С одной стороны, у вас, вероятно, будет больше общего, чем с кем бы то ни было, но, с другой стороны, большинство моих друзей не связаны с теннисом. Мне нравится написать или позвонить им и поговорить на другие темы, потому что весь мой день – это теннис. То же можно сказать и о свиданиях».

Также она ответила, с каким человеком хотела бы встречаться.

«Кто-то спортивный, безусловно, идеально бы подошел. Уважительный, но в то же время уверенный. Я считаю, что уверенность в себе очень привлекательна. Это должен быть веселый человек, важна индивидуальность. Через какое-то время внешняя красота меркнет, и если вы хотите быть вместе в будущем, то должны смешить друг друга и быть друзьями».

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