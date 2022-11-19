Синнер о травме, из-за которой пропустит Кубок Дэвиса: «Проблема с указательным пальцем правой руки. Сначала даже не думал, что все так плохо»

15-я ракетка мира высказался о травмах, с которыми столкнулся в этом сезоне. Из-за проблем с рукой он не доиграл матч против Марка Андреа Хуслера в Париже и пропустит Кубок Дэвиса.

«Получить травму всегда неприятно. Но не потому, что приходится сняться, а потому, что ты не можешь выходить на корт и тренироваться. Для меня самое болезненное в травмах то, что я не могу играть. Потому что я люблю теннис, он моя страсть, и я выбрал его неслучайно.

В Майами у меня были мозоли, их не назвать настоящей травмой. Я мог бы сыграть четвертьфинал с Серундоло, и это обидно. Я понимал, что могу хорошо сыграть, прибавил в матче с Кириосом, а в итоге даже не смог оставаться на корте. Меня это задело, но еще – помогло стать сильнее и противостоять всему, что произошло со мной раньше.

После Парижа я поехал домой, потому что не играю на итоговом. Потом я хотел потренироваться две недели перед Кубком Дэвиса, но у меня болел палец. В прошлый четверг, 10 ноября, я прошел обследование, и выяснилось, что я не смогу играть. Поэтому мы уже начали готовиться к следующему сезону, но не работаем с утяжелителями и не напрягаем руки. Когда палец заживет, я снова начну играть в теннис. Проблема с указательным пальцем правой руки. Если честно, сначала я даже не думал, что все так плохо. В матче с Хуслером я почувствовал дискомфорт на подаче. Я не думал, что все так плохо, но чем дальше, тем больше палец болел».

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