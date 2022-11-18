Медведев впервые с 2018-го завершит сезон за пределами топ-5

Даниил Медведев впервые с 2018 года завершит сезон за пределами топ-5. Это стало известно после поражения россиянина от Новака Джоковича в последнем туре группового этапа итогового турнира.

В 2018-м он закончил год 16-м, в 2019-м – пятым, в 2020-м – четвертым, а в 2021-м – вторым.

Напомним, по ходу этого сезона Медведев впервые стал первой ракеткой мира. Он пробыл на первом месте 16 недель – это 17-й результат в истории. Всего рейтинг возглавляли 28 человек.

Медведев поставил рекорд России по неделям на 1-м месте рейтинга. Может, он уже величайший игрок в истории страны?

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