Тони Надаль о том, почему племяннику тяжело на итоговом турнире: «На «Больших шлемах» все по-другому, потому что есть несколько матчей, чтобы вкатиться»

Тони Надаль прокомментировал победу Рафаэля над Каспером Руудом на итоговом турнире. 36-летний испанец победил 7:5, 7:5, но не смог выйти из группы.

«Мой племянник показал хороший теннис. Для него это был важный матч, потому что он приехал сюда в недостаточно хорошей форме.

Это очень сложно. На «Больших шлемах» все по-другому, потому что есть несколько матчей, чтобы вкатиться. В случае с Рафаэлем, если он проходит первую неделю, то может выиграть турнир.

Но здесь все иначе, потому что уже в первом матче ты играешь против одного из лучших в мире, а потом уже слишком сложно.

Когда он приехал на Australian Open, первый его матч получился не очень хорошим, второй тоже, и третий, но потом он начал играть все лучше и лучше. Это получилось у него там, но здесь это просто невозможно».

Надалю плохо на итоговом турнире: он много жаловался на неудобное покрытие и снимался с него восемь раз

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