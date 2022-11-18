Оже-Альяссим о том, что проиграл 4 последних гейма в матче с Фрицем: «Иногда принимаешь плохие решения, допускаешь ошибки – потому что мозги уже не так четко работают»

прокомментировал поражение от в матче за выход в плей-офф итогового турнира – 6:7, 7:6, 2:6. Канадец проиграл последние четыре гейма в матче.

«Качество игры было очень высоким, первые два сета мы играли два с половиной часа.

Очень жаль, что так вышло. У меня были шансы во втором сете. Был хороший шанс на приеме. Наверное, мне было бы легче, если бы я выиграл сет не на тай-брейке.

А в третьем сете были плохие решения, плохое исполнение. Может быть, я немного потерял сосредоточенность. Иногда тебе не кажется, что ты устал, но уже поздно, ты много играл. Я провел длинный сезон.

Иногда ты даже не чувствуешь, но принимаешь плохие решения, допускаешь ошибки, двойные – потому что мозги уже не так четко работают. Так и получилось.

И нужно отдать должное сопернику. На втором тай-брейке я мощно, отыгрался, но он не выключился, провел хороший третий сет, и это требовало больших усилий».

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