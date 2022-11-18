Фриц о том, что в этом году выиграл все турниры, на которых вышел в 1/2 финала: «Я в курсе»

Американец Тэйлор Фриц прокомментировал выход в полуфинал итогового турнира . В этом году он выиграл каждый турнир, на котором доходил до 1/2.

– Вы суеверны?

– В некоторых вещах – возможно. Но ничего безумного?

– Если вы в этом году выходили в полуфинал, то потом выигрывали турнир.

– Я в курсе.

– Есть мысли?

– На самом деле я не знал об этом до последнего турнира. И я продолжу не думать об этом.

Для меня это, наверное, самая впечатляющая статистика, потому что разница между очками за титул и за полуфинал огромна.

И одна из причин, по которой я стою на своем положении в рейтинге, это то, что я выигрывал турнир каждый раз, когда выходил в полуфинал. Это важная часть моего сезона, – сказал американец.

В полуфинал Фриц сыграет с Новаком Джоковичем, которому уступает 0:5 в личных встречах.

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