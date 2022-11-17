Рублев о том, что Джоковича считают фаворитом на крытых кортах: «Новак и Рафа всегда фавориты, независимо от того, на каком турнире играют»

Седьмая ракетка мира высказался о матчах против после поражения от серба на итоговом турнире .

– Ощущается ли разрыв между вами, одним из топов, и Новаком? За исключением матча на итоговом или его второго сета. Не только в ваших матчах в зале, но и во всех остальных, Джокович всегда фаворит. Вы это ощущаете?

– Если честно, я не знаю. Разумеется, Новак и Рафа всегда фавориты, независимо от того, на каком турнире играют. Все ждут, что они сыграют друг с другом в финале.

Даже не знаю, что сказать, потому что Новак – один из величайших. На каждом турнире, где он играет, он фаворит.

– А в зале?

– Не имеет значения. У него, Рафы, Роджера величайшие достижения в истории. Неважно, на каком покрытии, на открытых кортах или в зале, все ждут, что они как минимум выйдут в финал и сыграют друг с другом.

Поэтому я не знаю, что ответить (улыбается).

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