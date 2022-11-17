Алькарас о том, болел ли на итоговом против Надаля, чтобы закончить сезон №1: «Когда играет Рафа, я болею за него»

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Первая ракетка мира Карлос Алькарас ответил, смотрел итоговый турнир ATP и болел ли против Рафаэля Надаля.

От выступления Надаля зависело, закончит ли Алькарас сезон в статусе №1. Чтобы возглавить рейтинг, Надаль должен был дойти до финала без поражений или впервые в карьере выиграть титул.

«Конечно, я видел матчи – не все, но многие. Я смотрю теннис дома. Мне всегда хочется посмотреть классные матчи с высоким уровнем.

Учитывая состав игроков, здесь все матчи с отличными ударами и розыгрышами. Я люблю смотреть такие.

Конечно, когда играет Рафа, я болею за него. Я болею за испанских игроков. Но еще – за красивый теннис».

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