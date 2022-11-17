Джокович о том, что Беккер в декабре освободится из тюрьмы: «Отличные новости, я очень рад за Бориса»

21-кратный чемпион «Больших шлемов» прокомментировал новость о том, что его бывший тренер в декабре сможет освободиться из тюрьмы.

Экс-первая ракетка мира отбывает в Великобритании срок за нарушение закона о банкротстве и сокрытии активов.

– Борис Беккер выйдет из тюрьмы перед Рождеством.

– Правда?

– Да, недавно стало известно. Да, есть правило, согласно которому из-за того, что тюрьмы переполнены, у живущих в Англии иностранцев есть шанс выйти и воссоединиться с семьей во время рождественских праздников.

– А потом он должен вернуться?

– Нет. Он останется в Германии – так было сказано.

– Отличные новости, я очень рад за Бориса.

Беккера в декабре освободят из тюрьмы и депортируют в Германию (The Sun)

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