Джокович о том, что Беккер в декабре освободится из тюрьмы: «Отличные новости, я очень рад за Бориса»
21-кратный чемпион «Больших шлемов» Новак Джокович прокомментировал новость о том, что его бывший тренер Борис Беккер в декабре сможет освободиться из тюрьмы.
Экс-первая ракетка мира отбывает в Великобритании срок за нарушение закона о банкротстве и сокрытии активов.
– Борис Беккер выйдет из тюрьмы перед Рождеством.
– Правда?
– Да, недавно стало известно. Да, есть правило, согласно которому из-за того, что тюрьмы переполнены, у живущих в Англии иностранцев есть шанс выйти и воссоединиться с семьей во время рождественских праздников.
– А потом он должен вернуться?
– Нет. Он останется в Германии – так было сказано.
– Отличные новости, я очень рад за Бориса.
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