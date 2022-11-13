Беккера в декабре освободят из тюрьмы и депортируют в Германию (The Sun)

Шестикратный чемпион «Больших шлемов» Борис Беккер, отбывающий тюремный срок в Великобритании, будет депортирован в Германию.

В апреле Беккера осудили за нарушение закона о банкротстве и сокрытии активов. В мае его перевели в тюрьму Хантеркомб в Оксфордшире. The Sun сообщает, что в декабре Беккер выйдет на свободу.

Его кандидатура была одобрена в рамках программы, которая позволяет отправить иностранных заключенных на родину, чтобы снизить нагрузку на британские тюрьмы.

«Он попал в программу, и это означает, что он вернется домой к Рождеству», – сообщил изданию источник в тюрьме.

Программа досрочного освобождения позволяет «любому иностранному гражданину, отбывающему установленный срок и подлежащему высылке из Великобритании, покинуть тюрьму и быть депортированным не более чем за 12 месяцев до самого раннего срока освобождения».

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