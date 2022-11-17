Медведев о семи подряд поражениях от топ-10: «С точки зрения психологии мне все равно, с кем я играю. Но в теннисном плане с соперником из топ-10 сложнее»
Пятая ракетка мира Даниил Медведев прокомментировал, что проиграл последние семь матчей против соперников из топ-10.
– Вы доверяете цифрам?
– Зависит от того, статистика это или нет. Статистике, да, стоит доверять.
– После поражения от Рафы в финале Australian Open вы проиграли семь матчей против топ-10 подряд. Вас это беспокоит, вы об этом задумываетесь? Прошлый год был совсем другим.
– В данном случае я доверяю цифрам. Это значит, что я недостаточно хорошо играл. Я недостаточно хорошо играл и должен стать лучше.
С точки зрения психологии мне все равно, играю я с кем-то из топ-10 или нет. Но в теннисном плане играть с соперником из топ-10 сложнее. Это значит, что я должен показывать лучший теннис против этих парней. Именно это я постараюсь сделать в следующий раз, потому что другого выбора нет.
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