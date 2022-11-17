Медведев о семи подряд поражениях от топ-10: «С точки зрения психологии мне все равно, с кем я играю. Но в теннисном плане с соперником из топ-10 сложнее»

Пятая ракетка мира прокомментировал, что проиграл последние семь матчей против соперников из топ-10.

– Вы доверяете цифрам?

– Зависит от того, статистика это или нет. Статистике, да, стоит доверять.

– После поражения от Рафы в финале вы проиграли семь матчей против топ-10 подряд. Вас это беспокоит, вы об этом задумываетесь? Прошлый год был совсем другим.

– В данном случае я доверяю цифрам. Это значит, что я недостаточно хорошо играл. Я недостаточно хорошо играл и должен стать лучше.

С точки зрения психологии мне все равно, играю я с кем-то из топ-10 или нет. Но в теннисном плане играть с соперником из топ-10 сложнее. Это значит, что я должен показывать лучший теннис против этих парней. Именно это я постараюсь сделать в следующий раз, потому что другого выбора нет.

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