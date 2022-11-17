Медведев о гневных вопросах команде по ходу матча с Циципасом: «Это длинная тема, которая идет еще из юниоров»

прокомментировал то, что не подал на победу против . Россиянин уступил 3:6, 7:6(11), 6:7(1), отыграв три матчбола во втором сете и не подав на матч при счете 5:4 в третьем.

«Обидно страшно, но прошлое не вернуть. Нужно постараться в следующий раз все эти матчи выиграть – другого выбора нет. Даже не знаю, что еще можно сказать.

С Андреем было то же самое, я там отыграл много сетболов. Такие матчи надо на кураже закрывать. И сегодня я был близок, но что-то не срослось. В следующий раз надо быть лучше. Лучше психологически. Лучше в плане тенниса – потому что подавал весь матч хорошо, а на 5:4 не подал. Но прошлое не вернуть.

У меня уже бывали тяжелые поражения, и я надеюсь, что будут и победы».

Также Медведев прокомментировал то, что по ходу матча задавал гневные вопросы своей команде.

«Да я сам не знаю. Это эмоции во время матча, и, если честно, я и не вспомню, что я говорил. Вопрос этот еще с юниоров. Я в какой-то мере знаю, почему это происходит, и с этим борюсь – если бы не боролся, у меня бы такое было в каждом матче. Но иногда появляется.

Я не думаю, что мне это помешало в сегодняшнем матче. Просто надо было закрывать. Вот и все.

Это длинная тема, которая идет еще из юниоров. Я бы сказал, что это личная тема, которая в принципе у всех теннисистов выливается по-разному. У кого-то это нервы. Я знаю друзей детства, которые заканчивали, просто не выдерживали давление.

Теннис – это такая игра, в которой ты с раннего возраста испытываешь давление. А потом, когда вырастаешь, перекидываешь его сам на себя. Конечно, над этим нужно работать. В принципе я считаю, что нормально справляюсь, но иногда мог бы и лучше», – приводит слова Медведева корреспондент Sports.ru Максим Янчевский.

Коллапс Медведева: отыграл 3 матчбола у Циципаса, подавал на победу – и внезапно развалился. Теперь не выйдет из группы итогового

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе