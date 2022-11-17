Джоковичу официально разрешили въезд в Австралию

21-кратный чемпион «Больших шлемов» сможет выступить на -2023.

Новый министр иммиграции Эндрю Джайлс официально отменил решение предыдущего министра, аннулировавшего визу Джоковича (при этом подчеркнув, что это не говорит об ошибочности решения), что повлекло за собой запрет на въезд в страну в течение трех лет.

В пресс-релизе Джайлс сообщил, что Джокович получил новую временную визу.

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