Джоковичу официально разрешили въезд в Австралию

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21-кратный чемпион «Больших шлемов» Новак Джокович сможет выступить на Australian Open-2023.

Новый министр иммиграции Эндрю Джайлс официально отменил решение предыдущего министра, аннулировавшего визу Джоковича (при этом подчеркнув, что это не говорит об ошибочности решения), что повлекло за собой запрет на въезд в страну в течение трех лет.

В пресс-релизе Джайлс сообщил, что Джокович получил новую временную визу.

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