Джокович об отмене австралийского бана: «Официальных новостей пока нет. Мы ждем»

21-кратный чемпион «Больших шлемов» рассказал, как на него повлияло, что он не выступил на половине крупных турниров в этом году.

– Насколько сложно быть суперзвездой на полставки? Вы играете часть года, потом очень долго не играете, а потом возвращаетесь на довольно высоком уровне.

– Могу сказать, что этот год отличался от остальных сезонов, которые я провел в туре. Обстоятельства сложились очень необычно, особенно в первые пару месяцев.

Было трудно найти баланс и играть в свой лучший теннис с учетом того, что происходило за пределами корта после Австралии.

Но думаю, что к концу грунтового сезона я заиграл так, как хочу, на нужном мне уровне.

был для меня очень важен, и на протяжении моей карьеры он всегда появляется в нужное время. Конечно, это был успешный турнир, и я взял титул. Это было огромное облегчение, но в то же время и огромный заряд уверенности.

Мне кажется, все турниры после «Уимблдона» я провел на высоком уровне. Я выиграл два и сыграл в финале на третьем, в Париже на прошлой неделе. Я хорошо начал [итоговый] турнир.

Вообще мне нравится играть в зале. Исторически я показывал в зале отличные результаты. Думаю, прошлогодний опыт игры на возвышенности в таких условиях тоже помог мне лучше подготовиться.

Все игроки говорили, что здесь каждый матч – это финал, и, по правде говоря, здесь нет явных фаворитов. Нужно с самого начала показывать сильную игру. Сегодня мне это удалось.

– Пару недель назад вы сказали сербскому журналисту, что сейчас ваши юристы работают с австралийскими властями, чтобы выяснить, сможете ли вы туда поехать. Есть новости об этом?

– Нет, официальных новостей пока нет. Мы ждем. Они общаются с правительством Австралии. Это все, что я могу сказать на данный момент.

Ранее в Guardian и в австралийской прессе появились инсайды, что Джоковичу отменят запрет на въезд. Официально об этом не сообщалось.

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