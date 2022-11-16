Фриц о поражении от Рууда: «Каспер не показал ничего потрясающего. Он просто сыграл на хорошем уровне. Этого и ожидаешь от игрока его калибра»
Тэйлор Фриц прокомментировал поражение от Каспера Рууда на итоговом турнире ATP. Американец уступил со счетом 3:6, 6:4, 6:7(6).
«Думаю, если не считать первый гейм на своей подаче, я подавал довольно хорошо. Во втором сете я подавал очень, очень здорово. Эту вещь я хотел бы сохранить перед решающим матчем в группе, это очень важно. Я хорошо двигался, ходил к сетке.
Но я бы хотел немного лучше играть на задней линии».
Также он ответил, был ли удивлен уровнем игры Рууда в их матче.
«Нет, не совсем. Я ожидал, что он так сыграет. На самом деле Каспер не показал ничего потрясающего. Он просто сыграл на хорошем уровне, и я этого ожидал. Он очень хорош. Такой уровень тенниса и ожидаешь от игрока его калибра».
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