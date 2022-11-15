Надаль о том, что Алькарас, скорее всего, закончит год первой ракеткой мира: «Карлос – молодец. Я за него рад. Он заслужил это отличным сезоном»
Рафаэль Надаль прокомментировал то, что, скорее всего, выпал из борьбы за первую строчку рейтинга по итогам сезона. Теоретически он еще может обойти Карлоса Алькараса, но для этого ему нужно выйти из группы итогового турнира, несмотря на два поражения, а потом впервые в карьере взять титул ATP Finals.
«Конечно, завершить сезон первым в мире – это большое достижение. На данном этапе моей карьеры это было бы потрясающе. Но я говорил, что уже не буду за этим гнаться.
Если я окажусь в такой ситуации, что у меня это получится, – прекрасно. Но мой организм, мой возраст, моя личная ситуация уже не позволяют мне ставить такие цели.
Победы на двух «Шлемах» оказалось недостаточно. Конечно, этого оказалось недостаточно, потому что я не мог играть. Не знаю, сколько турниров, я провел – 10, 11, может быть, 12. В хорошем состоянии закончил, может быть, 9-10.
Трудно бороться с молодыми ребятами, которые суперсильные и при этом могут играть столько турниров, сколько захотят. И нормально, что они сейчас в такой ситуации, в которой я был лет 15 назад.
Карлос – молодец. Я за него рад. Это большое достижение. И отличная новость для испанского спорта. Он заслужил это отличным сезоном».
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