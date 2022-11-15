Надаль о том, что Алькарас, скорее всего, закончит год первой ракеткой мира: «Карлос – молодец. Я за него рад. Он заслужил это отличным сезоном»

прокомментировал то, что, скорее всего, выпал из борьбы за первую строчку рейтинга по итогам сезона. Теоретически он еще может обойти , но для этого ему нужно выйти из группы итогового турнира, несмотря на два поражения, а потом впервые в карьере взять титул .

«Конечно, завершить сезон первым в мире – это большое достижение. На данном этапе моей карьеры это было бы потрясающе. Но я говорил, что уже не буду за этим гнаться.

Если я окажусь в такой ситуации, что у меня это получится, – прекрасно. Но мой организм, мой возраст, моя личная ситуация уже не позволяют мне ставить такие цели.

Победы на двух «Шлемах» оказалось недостаточно. Конечно, этого оказалось недостаточно, потому что я не мог играть. Не знаю, сколько турниров, я провел – 10, 11, может быть, 12. В хорошем состоянии закончил, может быть, 9-10.

Трудно бороться с молодыми ребятами, которые суперсильные и при этом могут играть столько турниров, сколько захотят. И нормально, что они сейчас в такой ситуации, в которой я был лет 15 назад.

Карлос – молодец. Я за него рад. Это большое достижение. И отличная новость для испанского спорта. Он заслужил это отличным сезоном».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе