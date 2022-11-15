Циципас после девятого подряд поражения от Джоковича: «Без комментариев»

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Третья ракетка мира Стефанос Циципас отреагировал на поражение от Новака Джоковича на групповом этапе итогового турнира ATP. Грек проиграл Джоковичу девятый раз подряд.

– Как вы думаете, что сыграло решающую роль в матче с Новаком?

– Без комментариев. Я просто сосредоточусь на следующих матчах, а этот оставлю в прошлом.

– Вашей главной проблемой сегодня был бэкхенд? Если так, в чем было дело?

– Нет, я бы так не сказал. Он заработал в последнем розыгрыше перед двумя его отличными подачами.

Я нашел ритм, получше вошел в розыгрыш, внес коррективы. Жаль, что не получилось сделать это раньше, не знаю. Определенные вещи происходят в случайные моменты матчей, совершенно случайные. Могут даже в самых последних розыгрышах.

Корт быстрый, я не отрицаю. Но мне это нравится. Это на пользу моей подаче и помогло при первых ударах. Я бы не назвал это проблемой. Проблема была в том, что я неудачно начал первый гейм и не смог войти в игру, очень поздно включился. На таком корте нужно как можно раньше найти свою игру.

В начале матча мне это не удалось.

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