Джокович девятый раз подряд обыграл Циципаса и одержал 236-ю победу над топ-10

Экс-первая ракетка мира в первом круге группового этапа итогового турнира обыграл №3 – 6:4, 7:6(4).

Серб девятый раз подряд обыграл грека. Теперь его баланс в матчах с Циципасом составляет 10:2.

Джокович одержал 236-ю победу над соперника из топ-10 (при 107 поражениях). 21-кратный чемпион «Больших шлемов» обновил собственный рекорд по этому показателю.

Во втором раунде группового этапа Джокович сыграет с , а Циципас – с .

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