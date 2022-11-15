Джокович девятый раз подряд обыграл Циципаса и одержал 236-ю победу над топ-10

Теги Новак Джокович ATP ATP Finals Андрей Рублев Даниил Медведев Стефанос Циципас Теннис

Экс-первая ракетка мира Новак Джокович в первом круге группового этапа итогового турнира ATP обыграл №3 Стефаноса Циципаса – 6:4, 7:6(4).

Серб девятый раз подряд обыграл грека. Теперь его баланс в матчах с Циципасом составляет 10:2.

Джокович одержал 236-ю победу над соперника из топ-10 (при 107 поражениях). 21-кратный чемпион «Больших шлемов» обновил собственный рекорд по этому показателю.

Во втором раунде группового этапа Джокович сыграет с Андреем Рублевым, а Циципас – с Даниилом Медведевым.

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