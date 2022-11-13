В ложе Рууда на итоговом будут присутствовать его бабушки: «Иногда они немного обижаются за то, что я редко их приглашаю»

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Четвертая ракетка мира Каспер Рууд рассказал, что на итоговом турнире в его ложе будут присутствовать его бабушки.

«Они не так часто приходят. Иногда они немного обижаются на меня за то, что я редко их приглашаю. Они замечательные, но, как и все бабушки, иногда немного перебарщивают (улыбается). Но, конечно, я их люблю, и им приятно впервые сюда приехать».

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