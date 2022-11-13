Молодежный итоговый турнир ATP. Накашима стал чемпионом
Брэндон Накашима стал чемпионом молодежного итогового турнира. В финале он обыграл Иржи Лехечку.
Матчи проходят в пятисетовом формате, но в сетах игра идет до четырех геймов. При счете 3:3 проводится тай-брейк. При счете 40:40 в гейме играется решающее очко.
Next Gen ATP Finals
Милан, Италия
8 – 12 ноября 2022
Итоговый турнир ATP для игроков не старше 21
Призовой фонд – 1 400 000 долларов
Крытые корты, хард
Финал
Брэндон Накашима (США) – Иржи Лехечка (Чехия) – 4:3(5), 4:3(6), 4:2
В первом сете американец отыграл подачу на партию, а во втором – два сетбола.
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