Молодежный итоговый турнир ATP. Накашима стал чемпионом

Брэндон Накашима стал чемпионом молодежного итогового турнира. В финале он обыграл Иржи Лехечку.

Матчи проходят в пятисетовом формате, но в сетах игра идет до четырех геймов. При счете 3:3 проводится тай-брейк. При счете 40:40 в гейме играется решающее очко.

Next Gen ATP Finals

Милан, Италия

8 – 12 ноября 2022

Итоговый турнир ATP для игроков не старше 21

Призовой фонд – 1 400 000 долларов

Крытые корты, хард

Финал

Брэндон Накашима (США) – Иржи Лехечка (Чехия) – 4:3(5), 4:3(6), 4:2

В первом сете американец отыграл подачу на партию, а во втором – два сетбола.