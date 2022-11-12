Молодежный итоговый турнир ATP. Накашима и Лехечка вышли в финал

Иржи Лехечка и Брэндон Накашима вышли в финал молодежного итогового турнира.

Матчи проходят в пятисетовом формате, но в сетах игра идет до четырех геймов. При счете 3:3 проводится тай-брейк. При счете 40:40 в гейме играется решающее очко.

Next Gen ATP Finals

Милан, Италия

8 – 12 ноября 2022

Итоговый турнир ATP для игроков не старше 21

Призовой фонд – 1 400 000 долларов

Крытые корты, хард

Полуфинал

Иржи Лехечка (Чехия) – Доминик Штрикер (Швейцария) – 4:1, 4:3(4), 2:4, 4:1

Брэндон Накашима (США) – Джек Дрэйпер (Великобритания) – 4:3(6), 1:4, 4:2, 4:3(5)