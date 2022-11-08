Пегула, Гауфф и Кудерметова впервые закончили сезон в топ-10, с прошлого года в десятке остались четыре игрока

№3 , №7 и №9 впервые закончили сезон в топ-10.

По сравнению с прошлым рейтингом на конец сезона в десятке остались Ига Швентек (была №9 – стала №1), Онс Жабер (была №10 – стала №2), (была №2 – стала №5) и (была и осталась №6).

№4 уже заканчивала сезон в десятке в 2017-м (была №8), №8 – в 2018-м (была №10), №10 – с 2014-го по 2020-й.

По ходу этого года в топ-10 дебютировали (31 января), Пегула (6 июня), (11 июля), Гауфф (12 сентября) и Кудерметова (24 октября).

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