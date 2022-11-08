Пегула, Гауфф и Кудерметова впервые закончили сезон в топ-10, с прошлого года в десятке остались четыре игрока

Теги рейтинги Симона Халеп Каролин Гарсия Джессика Пегула Онс Жабер Вероника Кудерметова Дарья Касаткина Даниэль Коллинс Мария Саккари Арина Соболенко Кори Гауфф Ига Швентек Эмма Радукану Теннис

№3 Джессика Пегула, №7 Кори Гауфф и №9 Вероника Кудерметова впервые закончили сезон в топ-10.

По сравнению с прошлым рейтингом на конец сезона в десятке остались Ига Швентек (была №9 – стала №1), Онс Жабер (была №10 – стала №2), Арина Соболенко (была №2 – стала №5) и Мария Саккари (была и осталась №6).

№4 Каролин Гарсия уже заканчивала сезон в десятке в 2017-м (была №8), №8 Дарья Касаткина – в 2018-м (была №10), №10 Симона Халеп – с 2014-го по 2020-й.

По ходу этого года в топ-10 дебютировали Даниэль Коллинс (31 января), Пегула (6 июня), Эмма Радукану (11 июля), Гауфф (12 сентября) и Кудерметова (24 октября).

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные