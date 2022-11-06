Итоговый турнир WTA. Пары. 1/2 финала. Кудерметова и Мертенс сыграют с Кравчик и Схюрс

Вероника Кудерметова и Элиза Мертенс поборются за финал итогового турнира WTA в паре.

Форт-Уорт, США

31 октября – 7 ноября 2022

Итоговый турнир WTA

Призовой фонд – 5 000 000 долларов

Крытые корты, хард

Парный разряд

Полуфинал