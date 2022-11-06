Итоговый турнир WTA. Пары. 1/2 финала. Кудерметова и Мертенс сыграют с Кравчик и Схюрс
Вероника Кудерметова и Элиза Мертенс поборются за финал итогового турнира WTA в паре.
Форт-Уорт, США
31 октября – 7 ноября 2022
Итоговый турнир WTA
Призовой фонд – 5 000 000 долларов
Крытые корты, хард
Парный разряд
Полуфинал
Вероника Кудерметова (Россия) / Элиза Мертенс (Бельгия) – Дезире Кравчик (США) / Деми Схюрс (Нидерланды)
- Дата проведения
- 7 ноября, 05.30
Барбора Крейчикова (Чехия) / Катерина Синякова (Чехия) – Людмила Киченок (Украина) / Алена Остапенко (Латвия)
- Дата проведения
- 6 ноября, 22.30
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