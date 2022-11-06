Итоговый турнир WTA. Пары. 1/2 финала. Кудерметова и Мертенс сыграют с Кравчик и Схюрс

Теги пары результаты WTA WTA Finals Вероника Кудерметова Элиза Мертенс Теннис

Вероника Кудерметова и Элиза Мертенс поборются за финал итогового турнира WTA в паре.

WTA Finals

Форт-Уорт, США

31 октября – 7 ноября 2022

Итоговый турнир WTA

Призовой фонд – 5 000 000 долларов

Крытые корты, хард

Парный разряд

Полуфинал

Вероника Кудерметова (Россия) / Элиза Мертенс (Бельгия) Дезире Кравчик (США) / Деми Схюрс (Нидерланды)
Дата проведения
7 ноября, 05.30
Онлайн матча

 

Барбора Крейчикова (Чехия) / Катерина Синякова (Чехия) Людмила Киченок (Украина) / Алена Остапенко (Латвия)
Дата проведения
6 ноября, 22.30
Онлайн матча

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