Кудерметова и Мертенс вышли в полуфинал парного итогового WTA

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Вероника Кудерметова и Элиза Мертенс вышли в полуфинал парного итогового турнира WTA.

Это стало известно после победы Людмилы Киченок и Алены Остапенко над Анной Данилиной и Беатрис Хаддад Майей.

Кудерметова и Мертенс сегодня поборются с Габриэлой Дабровски и Гильяной Олмос.

В зависимости от результата этого матча определится вторая пара полуфиналисток из группы Пэм Шрайвер.

В случае победы Кудерметовой и Мертенс со второго места выйдут Киченок и Остапенко.

Если победят Дабровски и Олмос, то группу возглавят они.

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