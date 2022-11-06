Кудерметова и Мертенс вышли в полуфинал парного итогового WTA
Вероника Кудерметова и Элиза Мертенс вышли в полуфинал парного итогового турнира WTA.
Это стало известно после победы Людмилы Киченок и Алены Остапенко над Анной Данилиной и Беатрис Хаддад Майей.
Кудерметова и Мертенс сегодня поборются с Габриэлой Дабровски и Гильяной Олмос.
В зависимости от результата этого матча определится вторая пара полуфиналисток из группы Пэм Шрайвер.
В случае победы Кудерметовой и Мертенс со второго места выйдут Киченок и Остапенко.
Если победят Дабровски и Олмос, то группу возглавят они.
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