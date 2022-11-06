Кудерметова и Мертенс вышли в полуфинал парного итогового WTA

и вышли в полуфинал парного итогового турнира .

Это стало известно после победы и над Анной Данилиной и Беатрис Хаддад Майей.

Кудерметова и Мертенс сегодня поборются с и Гильяной Олмос.

В зависимости от результата этого матча определится вторая пара полуфиналисток из группы Пэм Шрайвер.

В случае победы Кудерметовой и Мертенс со второго места выйдут Киченок и Остапенко.

Если победят Дабровски и Олмос, то группу возглавят они.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе