Джокович вышел в 74-й полуфинал на «Мастерсах». Больше только у Надаля
21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович в четвертьфинале в Париже разгромил Лоренцо Музетти – 6:0, 6:3.
В первом сете шестикратный чемпион турнира повесил 108-ю баранку в карьере. Во второй партии он отыграл брейк.
Серб одержал 19-ю победу на турнирах основного тура подряд. Серия началась на «Уимблдоне», а потом продолжилась в Тель-Авиве, Астане и Париже.
По ходу серии он еще провел Кубок Лэйвера, где проиграл один из двух матчей, но это выставочный турнир (хоть официально и входящий в календарь ATP).
Против Музетти Джокович провел 90-й четвертьфинал турнира серии «Мастерс» и вышел в 74-й полуфинал. Больше в истории только у Рафаэля Надаля – 76.
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
Комментарии