Джокович вышел в 74-й полуфинал на «Мастерсах». Больше только у Надаля

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» в четвертьфинале в Париже разгромил – 6:0, 6:3.

В первом сете шестикратный чемпион турнира повесил 108-ю баранку в карьере. Во второй партии он отыграл брейк.

Серб одержал 19-ю победу на турнирах основного тура подряд. Серия началась на , а потом продолжилась в Тель-Авиве, Астане и Париже.

По ходу серии он еще провел , где проиграл один из двух матчей, но это выставочный турнир (хоть официально и входящий в календарь ).

Против Музетти Джокович провел 90-й четвертьфинал турнира серии «Мастерс» и вышел в 74-й полуфинал. Больше в истории только у – 76.

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