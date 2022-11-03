Серия поражений Хачанова от топ-10 достигла 21 матча. Джокович одержал 18-ю победу подряд

19-я ракетка мира в третьем круге «Мастерса» в Париже проиграл седьмому номеру рейтинга – 4:6, 1:6. Он уступил сербу седьмой раз подряд, и теперь в личном противостоянии счет 1:8.

Для Хачанова это 21-е поражение от игрока топ-10 подряд. Последнюю победу такого уровня он одержал летом 2019-го.

Всего баланс Хачанова против топ-10 теперь составляет 10:39.

Джокович, в свою очередь, выиграл 18-й матч в ATP подряд и дальше встретится с Лоренцо Музетти.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе