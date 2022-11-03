Оже-Альяссим о том, что выступает 4-ю неделю подряд: «Я устал, но сейчас не время жаловаться. Я победил на трех из этих турниров. Это фантастика»

Восьмая ракетка мира высказался о победе над во втором круге «Мастерса» в Париже (6:7, 6:4, 7:6). Во втором сете канадец спас три рейк-пойнта, уступая 1:4.

«У меня каким-то образом открылось второе дыхание после того, как я отыграл брейк-пойнты при счете 1:4. Я играл все лучше и лучше, гораздо лучше двигался по корту и подавал. Это было невероятно. Три с половиной часа на корте, интенсивные розыгрыши. Он постоянно заставлял меня выкладываться. Это запоминающаяся победа.

[Я устал], но сейчас не время жаловаться и ныть. Я решил играть эти турниры, победил на трех из них, так что не могу жаловаться. Это фантастика.

Здесь я просто стараюсь выкладываться по максимуму. Понаблюдаем, как буду чувствовать себя с каждым днем. Конечно, сегодня было тяжело, не только из-за хода матча, но и из-за того, как он играл, заставлял меня сильно выкладываться. Это дополнительно усложнило матч».

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