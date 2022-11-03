Пол о победе над Надалем: «Странно, но я не нервничал. Был довольно спокоен перед выходом на корт и накануне»

31-я ракетка мира прокомментировал победу над во втором круге «Мастерса» в (3:6,7:6, 6:1). Американец отыграл сет и брейк.

«Наверное, это моя лучшая победа. Я был очень заряжен на этот матч, потому что всегда интересно играть с кем-то из Большой тройки. Я играю с ним только второй раз, но в первый очень нервничал. Странно, но в этот раз я не нервничал. Я был довольно спокоен перед выходом на корт и накануне. Думаю, это сказалось. Я хорошо играл. Он взял первый сет, но мне кажется, что я с самого начала довольно хорошо играл.

Когда я подавал первым мячом, по-моему, хорошо играл. Я получил огромное удовольствие. Наверное, я показал лучший теннис за последние три месяца. Я знаю, что не очень удачно провел европейские турниры, поэтому очень хотел победить».

Теперь Пол поборется с Пабло Каррено-Бустой.

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