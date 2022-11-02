Надаль о борьбе за №1 по итогам сезона: «Я не борюсь за первую строчку. Я борюсь за то, чтобы быть конкурентоспособным на каждом турнире»

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Рафаэль Надаль прокомментировал то, что борется за звание первой ракетки мира по итогам сезона. Сейчас он второй в рейтинге, но еще может обойти Карлоса Алькараса.

«Для вас это интересный момент, потому что вы говорите о борьбе за первую строчку. Но я не борюсь за первую строчку. Я борюсь за то, чтобы быть конкурентоспособным на каждом турнире, который я провожу.

Я уже давно говорю: я не буду бороться за первую строчку. В прошлом я это делал. Несколько раз мне удавалось достичь этой цели, и я очень этим горжусь. Но сейчас я на том этапе, когда уже не борюсь за то, чтобы быть первым.

Не знаю, сколько турниров я провел в этом году. Где-то 10, а закончил из них восемь. Так трудно стать №1. Но я рад, что нахожусь в том положении, которое подтверждает, что я хорошо играю».

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