Руне о конфликте с судьей в финале в Базеле: «Разве он хорошо поработал?»

поспорил с судьей по ходу финала турнира в Базеле против (3:6, 5:7).

В предпоследнем гейме матча у Руне возникли претензии, потому что по ходу розыгрыша на электронном банере на корте сменилось изображение. Он утверждал, что это его отвлекло.

При этом судья сказал, что ничего не видел, поэтому розыгрыш переигрывать не будут. Руне в ответ на это несколько раз выругался – например, дважды сказал судье: «Что за ##### ты творишь?»

После матча Руне ответил на некоторые сообщения в соцсетях, в которых критиковалось его поведение. Содержание было примерно одинаковым: «Разве он хорошо поработал? С учетом того, что установлена система автоматического определения аутов и ему остается только следить за кортом. К тому же в такой важный момент матча».

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