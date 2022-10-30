Медведев о победе над Шаповаловым: «До счета 4:3 во втором сете Денис играл просто нереально. Его уровень снизился, может быть, на 2%, и я сумел это использовать»

прокомментировал победу на турнире в Вене. В финале он обыграл – 4:6, 6:3, 6:2.

«Я очень доволен. Это был лучший матч недели, потому что где-то до счета 4:3 во втором сете Денис играл просто нереально. Его уровень снизился, может быть, на два процента, и я сумел это использовать. Это одна из лучших побед – когда ты знаешь, что соперник тебя давит, но ты борешься и делаешь все, что можешь.

Мне нравится играть в залах в конце сезона. Мне кажется, мы с командой отлично справляемся с тем, чтобы на эти турниры я приезжал не выгоревшим. С нетерпением жду двух последних турниров сезона, потому что они очень важные и обычно я их хорошо провожу».

Медведев взял первый же турнир после рождения дочки – и мило посвятил титул жене. А еще отобрался на итоговый и вернулся в топ-3

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