Медведев об игре в Вене: «Я очень давно искал этот уровень, и с ним я способен выигрывать крупнейшие титулы»

прокомментировал победу над в четвертьфинале в Вене – 6:4, 6:2.

«Янник – топ-игрок, который способен создать проблемы кому угодно. На последних двух «Больших шлемов» он играл пять сетов с будущим чемпионом, так что он опасен.

Я очень доволен своим выступлением, подавал просто потрясающе, невынужденных ошибок почти не было. Все получалось. Я очень доволен.

В этом матче я показал тот же уровень, что был в Астане, так что я доволен. Я очень давно искал этот уровень, и с ним я способен выигрывать крупнейшие титулы. Надеюсь, удержу его еще два матча».

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