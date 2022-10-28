Оже-Альяссим об 11-й победе подряд: «В последние два месяца я намного лучше тренировался, был очень сосредоточен»

прокомментировал победу над в четвертьфинале в Базеле (6:2, 6:3). Для канадца это уже 11-я победа подряд.

«Это был хороший матч. Для меня очень важно оставаться дисциплинированным и сосредоточенным на подаче. Весь турнир я ни разу не проиграл подачу и сегодня тоже был сосредоточен.

Мне удалось реализовать некоторые возможности. Первый брейк был очень важен. Я с самого начала сбросил с себя давление. Это лучший способ начать матч.

В последние два месяца я намного лучше тренировался, был очень сосредоточен на том, что мне нужно делать. Сейчас я стараюсь это демонстрировать».

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