«Это был лучший матч в моей жизни. Даже не в карьере, а вообще с детства». Оже-Альяссим одержал 10-ю победу подряд

Девятая ракетка мира во втором круге турнира в Базеле разгромил – 6:1, 6:0 за 49 минут.

«По-моему, это был лучший матч в моей жизни. Даже не в карьере, а вообще с детства», – сказал он после матча.

Для канадца это 10-я победа подряд (он выиграл титулы во Флоренции и Антверпене) и 50-я в этом сезоне.

Кроме того, он одержал 35-ю победу на харде.

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