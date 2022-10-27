«Это был лучший матч в моей жизни. Даже не в карьере, а вообще с детства». Оже-Альяссим одержал 10-ю победу подряд
Девятая ракетка мира Феликс Оже-Альяссим во втором круге турнира в Базеле разгромил Миомира Кецмановича – 6:1, 6:0 за 49 минут.
«По-моему, это был лучший матч в моей жизни. Даже не в карьере, а вообще с детства», – сказал он после матча.
Для канадца это 10-я победа подряд (он выиграл титулы во Флоренции и Антверпене) и 50-я в этом сезоне.
Кроме того, он одержал 35-ю победу на харде.
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