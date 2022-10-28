Турсунов о Швентек: «Она мне немного напоминает Даниила Медведева»

прокомментировал доминирование в WTA-туре.

«Ига больше интроверт, и по ней понятно, что она отличается ото всех остальных. В этом плане она мне немного напоминает .

Сейчас многие теннисистки не сосредоточены на своей игре. Если можно попасть в топ-10, не выжимая из себя максимум, то будет сложнее себя заставлять. Отсюда недовольство многих тренеров. Они говорят игроку: «Ты можешь прибавить!» А игрок в ответ: «А зачем?»

Надеюсь, в какой-то момент доминирование Иги сыграет свою роль. невероятно много работал, просто чтобы оказаться на одном корте с Роджером, Рафой и Новаком. Сейчас в WTA все не так. В мужском туре конкуренция намного упорнее. И я не противопоставляю мужчин и женщин, а просто описываю состояние.

Сейчас Ига заставляет соперниц работать и показываем им: «Ты думала, что ты хороша, но это не так». Легче поднимать планку, когда два-три-четыре игрока борются друг с другом, и тяжелее – когда ты один».

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