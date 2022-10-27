Швентек о том, что машет руками у сетки: «Я не могу это контролировать, но надеюсь, что это больше никогда не повторится»

Ига Швентек рассказала, для чего машет руками у сетки, пытаясь помешать соперницам забить короткий мяч.

«Я не могу это контролировать, но надеюсь, что это больше никогда не повторится. Мы над этим работаем. Это была стрессовая реакция на происходящее. Это вышло непроизвольно. Я так делала на US Open и в Сан-Диего, и оба раза в стрессовых ситуациях.

Сразу после игры я подошла к Донне [Векич] и извинилась. У нее не было никаких обид, оказалось, что она вообще этого не помнила. Надеюсь, болельщики меня тоже поймут. Я знаю, что в интернете много негативных комментариев насчет этого инцидента. Я не горжусь тем, что иногда не контролирую свои действия на корте».

Танцы Швентек раздражают болельщиков – и их считают помехой. Она действительно нарушает правила?

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе