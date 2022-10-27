Контавейт о WTA: «С точки зрения маркетинга, конечно, сложно, что всегда новые чемпионки, но именно это и делает тур интересным»

17-я ракетка мира оценила уровень женского тура.

– В WTA-туре мало игроков побеждают постоянно, за исключением . Как вы оцениваете перспективы?

– С точки зрения маркетинга, конечно, сложно, что всегда новые чемпионки. С другой стороны, именно это и делает тур интересным: любая может выиграть у любой, и никогда не знаешь наверняка.

Уровень женского тенниса настолько высок, что нужно быть на 100% готовой и сосредоточенной в каждом матче. Ничего не гарантировано.

Я в новой для себя ситуации, поскольку вошла в топ-10 и добралась до второго места. Мне пришлось привыкать. Поэтому то, чего Ига Швентек добилась в последние месяцы, – это выдающиеся результаты. Когда я впервые стала второй, у Иги было почти в два раза больше очков, чем у меня.

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