Чорич о том, есть ли у него психологическое преимущество над Циципасом: «Не уверен. Просто в каждом матче против него я показываю свой лучший теннис»

прокомментировал победу над – во втором круге в Вене он отыграл сет и брейк и победил 4:6, 6:4, 7:6.

«Я знал, что мне нужно бороться. В первом сете он играл очень-очень хорошо. Я не считаю, что сам играл плохо, просто он все делал слишком быстро.

Во втором сете я проиграл подачу, в том гейме мне немного не повезло. Но после этого я говорил себе, что нужно бороться изо всех сил. И я это делал. Я всегда так делаю».

Также Чорич, третий раз подряд отыгравший у Циципаса преимущество, ответил на вопрос, есть ли у него психологическое преимущество над греком.

«Не уверен. Просто в каждом матче против него я показываю свой лучший теннис. Он мне в этом помогает.

Он невероятный теннисист, но мне нравится против него играть».

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