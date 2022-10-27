Чорич отыграл сет и брейк у Циципаса и 4-й раз в сезоне прошел соперника из топ-10

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27-я ракетка мира Борна Чорич во втором круге в Вене обыграл №5 Стефаноса Циципаса – 4:6, 6:4, 7:6.

Во втором сете хорват уступал 0:2, а в третьем уже сам упустил брейк.

Чорич третий раз подряд обыграл Циципаса. На US Open-2020 он отыграл шесть матчболов, а в финале в Цинциннати в этом году – брейк в первой партии.

Хорват четвертый раз в сезоне и 17-й раз в карьере победил соперника из топ-10.

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