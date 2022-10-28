Турнир в Белграде, принадлежащий семье Джоковича, на год переедет в Боснию
В следующем году не состоится турнир в Белграде, который проводит семья Новака Джоковича. Вместо этого в апреле пройдут соревнования в городе Баня-Лука в Боснии и Герцеговине.
При этом семья Джоковича по-прежнему будет контролировать и организовывать турнир, а младший брат 21-кратного чемпиона «Больших шлемов» Джордже останется его директором.
В целом переезд планируется всего на год, чтобы за это время была возможность модернизировать теннисный центр в Белграде. После этого Джоковичи хотят повысить категорию турнира до ATP 500.
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