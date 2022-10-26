Циципас о победе над Новаком: «Трудно играть с ребятами, с которыми ты не так часто встречаешься»

Теги ATP Erste Bank Open Борна Чорич Дэннис Новак Стефанос Циципас Теннис

Пятая ракетка мира Стефанос Циципас прокомментировал выход во второй круг турнира в Вене. Сегодня он обыграл Дэнниса Новака (7:6, 6:2).

«Конечно, я доволен первой победой. Но надеюсь, что в ближайшие дни буду показывать теннис лучше.

Соперник сегодня старался изо всех сил. И вообще трудно играть с ребятами, с которыми ты не так часто встречаешься. Но во втором сете я нашел свой ритм и игру».

Теперь Циципас сыграет с Борной Чоричем.

«Нужно хорошо подавать, хорошо принимать. И оставаться агрессивным».

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