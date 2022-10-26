Циципас о победе над Новаком: «Трудно играть с ребятами, с которыми ты не так часто встречаешься»

Пятая ракетка мира прокомментировал выход во второй круг турнира в Вене. Сегодня он обыграл (7:6, 6:2).

«Конечно, я доволен первой победой. Но надеюсь, что в ближайшие дни буду показывать теннис лучше.

Соперник сегодня старался изо всех сил. И вообще трудно играть с ребятами, с которыми ты не так часто встречаешься. Но во втором сете я нашел свой ритм и игру».

Теперь Циципас сыграет с .

«Нужно хорошо подавать, хорошо принимать. И оставаться агрессивным».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе