Циципас о победе над Новаком: «Трудно играть с ребятами, с которыми ты не так часто встречаешься»
Пятая ракетка мира Стефанос Циципас прокомментировал выход во второй круг турнира в Вене. Сегодня он обыграл Дэнниса Новака (7:6, 6:2).
«Конечно, я доволен первой победой. Но надеюсь, что в ближайшие дни буду показывать теннис лучше.
Соперник сегодня старался изо всех сил. И вообще трудно играть с ребятами, с которыми ты не так часто встречаешься. Но во втором сете я нашел свой ритм и игру».
Теперь Циципас сыграет с Борной Чоричем.
«Нужно хорошо подавать, хорошо принимать. И оставаться агрессивным».
Комментарии