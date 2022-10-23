Оже-Альяссим о победе над Гаске: «Он все еще так здорово играет после стольких лет в туре. Всегда был отличным примером для подражания»

прокомментировал победу над в полуфинале в Антверпене – 7:6, 7:6. Канадец вышел во второй финал за две недели.

«Это был самый сложный матч на этой неделе. Если бы я подавал хуже, то мне было бы очень-очень тяжело. Подача меня здорово выручила.

Но Ришар играл очень хорошо. Он все еще так здорово играет после стольких лет в туре. Нужно отдать ему должное. Он всегда был прекрасным лидером для нашего спорта и отличным примером для подражания».

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