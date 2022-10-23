Корда о победе над Тимом: «К решающему тай-брейку подготовиться невозможно»

прокомментировал победу над в полуфинал в Антверпене – 6:7, 6:3, 7:6. Американец вышел в финал на втором турнире подряд.

«Я очень доволен, мы отлично поборолись. По-моему, в каждом гейме мы доходили до счета 30:30, но не могли преодолеть барьер.

Думаю, второй сет был ключевым. Много брейков, но я сохранял спокойствие и уверенность в себе.

К решающему тай-брейку подготовиться невозможно, но я доволен тем, что оставался спокоен и уверен в себе».

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