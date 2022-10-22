Остапенко – Крейчиковой по ходу парного матча: «Я не с тобой разговариваю»
Алена Остапенко поспорила с судьей и Барборой Крейчиковой по ходу парного матча в Гвадалахаре. Крейчикова и Катерина Синякова обыграли Остапенко и Людмилу Киченок – 3:6, 7:5, 10-3.
При счете 1-1 на чемпионском тай-брейке Остапенко нанесла удар, мяч упал близко к линии, Крейчикова его отбила – а через две секунды остановила розыгрыш, чтобы взять видеоповтор.
Остапенко настаивала, что чешка слишком поздно приняла решение о повторе – который показал, что удар латвийки был в ауте. По ее словам, Крейчикова остановила розыгрыш только потому, что сама не попала в корт.
По ходу разговора с судьей Крейчикова пыталась что-то сказать Остапенко, на что та ответила: «Я не с тобой разговариваю».
В прошлом году в Дубае между Крейчиковой и Остапенко возникла похожая ситуация, и тогда уже чешка попросила не вмешиваться в разговор с судьей.
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