Остапенко – Крейчиковой по ходу парного матча: «Я не с тобой разговариваю»

поспорила с судьей и по ходу парного матча в Гвадалахаре. Крейчикова и обыграли Остапенко и – 3:6, 7:5, 10-3.

При счете 1-1 на чемпионском тай-брейке Остапенко нанесла удар, мяч упал близко к линии, Крейчикова его отбила – а через две секунды остановила розыгрыш, чтобы взять видеоповтор.

Остапенко настаивала, что чешка слишком поздно приняла решение о повторе – который показал, что удар латвийки был в ауте. По ее словам, Крейчикова остановила розыгрыш только потому, что сама не попала в корт.

По ходу разговора с судьей Крейчикова пыталась что-то сказать Остапенко, на что та ответила: «Я не с тобой разговариваю».

В прошлом году в Дубае между Крейчиковой и Остапенко возникла похожая ситуация, и тогда уже чешка попросила не вмешиваться в разговор с судьей.

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