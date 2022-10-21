Гвадалахара (WTA). 1/4 финала. Кудерметова сыграет с Саккари, Калинская – с Бузковой, Азаренко встретится с Гауфф, Пегула – со Стивенс

Вероника Кудерметова сыграет с Марией Саккари в четвертьфинале турнира в Гвадалахаре. Победительница этого матча квалифицируется на итоговый.

Анна Калинская встретится с Мари Бузковой.

Сетка турнира здесь.

Guadalajara Open Akron

Гвадалахара, Мексика

17 – 23 октября 2022

WTA 1000

Призовой фонд – 2 527 250 долларов

Открытые корты, хард

1/4 финала