Гвадалахара (WTA). 1/4 финала. Кудерметова сыграет с Саккари, Калинская – с Бузковой, Азаренко встретится с Гауфф, Пегула – со Стивенс

Теги результаты WTA Guadalajara Open Akron Теннис

Вероника Кудерметова сыграет с Марией Саккари в четвертьфинале турнира в Гвадалахаре. Победительница этого матча квалифицируется на итоговый.

Анна Калинская встретится с Мари Бузковой.

Сетка турнира здесь.

Guadalajara Open Akron

Гвадалахара, Мексика

17 – 23 октября 2022

WTA 1000

Призовой фонд – 2 527 250 долларов

Открытые корты, хард

1/4 финала

Вероника Кудерметова (Россия) Мария Саккари (Греция)
Дата проведения
22 октября, 03.00
Онлайн матча

 

Анна Калинская (Россия) Мари Бузкова (Чехия)
Дата проведения
22 октября, 04.30
Онлайн матча

 

Джессика Пегула (США) Слоун Стивенс (США)
Дата проведения
21 октября, 23.30
Онлайн матча

 

Виктория Азаренко (Беларусь) Кори Гауфф (США)
Дата проведения
21 октября, 22.00
Онлайн матча

 

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