Гвадалахара (WTA). 1/4 финала. Кудерметова сыграет с Саккари, Калинская – с Бузковой, Азаренко встретится с Гауфф, Пегула – со Стивенс
Вероника Кудерметова сыграет с Марией Саккари в четвертьфинале турнира в Гвадалахаре. Победительница этого матча квалифицируется на итоговый.
Анна Калинская встретится с Мари Бузковой.
Сетка турнира здесь.
Guadalajara Open Akron
Гвадалахара, Мексика
17 – 23 октября 2022
WTA 1000
Призовой фонд – 2 527 250 долларов
Открытые корты, хард
1/4 финала
- Дата проведения
- 22 октября, 03.00
- Дата проведения
- 22 октября, 04.30
- Дата проведения
- 21 октября, 23.30
- Дата проведения
- 21 октября, 22.00
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